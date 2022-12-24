Премьер Британии назначил советником знакомого журналиста, у которого был дружкой на свадьбе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак нанял в качестве старшего политического советника знакомого - редактора политики в журнале The Spectator и колумниста The Times Джеймса Форсайта, на свадьбе которого он был другом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ожидается, что Форсайт будет помогать Сунаку в вопросах борьбы с нелегальной иммиграцией, повышения эффективности работы Национальной службы здравоохранения и решения вопросов образования.

"Перед Форсайтом будет стоять задача обеспечить большую сплоченность Даунинг-стрит, политических групп и членов парламента, поскольку Великобритания приближается к следующим выборам, которые, как ожидается, состоятся весной 2024 года", - пишет The Guardian.

Поэтому инициативы, которые будет прорабатывать британский премьер с советником, будут призваны объединить его родную Консервативную партию перед наступлением избирательного цикла.

Речь идет в частности об уменьшении количества малых судов, нелегально пересекающих Ла-Манш и направляющихся в Британию, улучшении работы больниц, а также совершенствовании технического образования на фоне нехватки рабочей силы на британском рынке труда.

Ранее Форсайт не раз предлагал Сунаку публичную поддержку, отмечает The Guardian, но при этом выступал против намерений министра финансов в правительстве британского премьера повысить налоговые пределы на фоне борьбы с инфляцией.

По данным последних опросов, Риши Сунак имеет примерно такой же уровень одобрения на посту премьера, как и его главный конкурент, лидер Лейбористской партии Кир Стармер, но рейтинг Консервативной партии значительно отстает от рейтинга лейбористов.