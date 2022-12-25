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В Англії під час стрілянини в пабі на Святвечір загинула жінка, є поранені

Неділя, 25 грудня 2022, 10:11

Британська поліція почала слідство у справі про вбивство після того, як напередодні Різдва в пабі в англійському графстві Мерсісайд було смертельно поранено жінку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Вона і троє чоловіків були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями після інциденту в пабі "Лайтхаус Інн" в селі Волласі незабаром після 23.50.

Пізніше жінку було оголошено мертвою, а її родині надають допомогу спеціально підготовлені співробітники.

Поліція повідомила, що ряд інших людей також отримали поранення.

У районі було встановлено периметр безпеки, поки поліцейські розмовляють зі свідками та вивчають записи з камер відеоспостереження.

Детектив суперінтендант Дейв МакКоурен сказав: "Розслідування знаходиться на ранній стадії. У нас є кілька офіцерів у селі Воллесі, які проводять ретельне розслідування, щоб зрозуміти, що саме сталося, і вжити негайних заходів".

"Жінка трагічно загинула на Різдво, в той час як кілька людей перебувають на лікуванні в лікарні, і наші думки та співчуття з родиною жертви.

Я прошу всіх, хто був вчора ввечері в Лайтхаусі в селі Волласі, хто був свідком інциденту або має мобільний телефон чи відеозапис того, що сталося, терміново зв'язатися з нами, оскільки вони можуть володіти інформацією, яка є життєво важливою для нашого розслідування" – заявили в поліції.

"Ми вважаємо, що стрілець залишив автостоянку пабу на автомобілі темного кольору - можливо, на "Мерседесі" темного кольору, незабаром після стрілянини, і ми просимо всіх, хто це бачив, негайно зв'язатися з нами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, три людини отримали поранення в центрі Ганновера в перші години неділі в результаті стрілянини на дискотеці.

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Велика Британія

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