В Англии во время стрельбы в пабе на Сочельник погибла женщина, есть раненые

Британская полиция начала следствие по делу об убийстве после того, как накануне Рождества в пабе в английском графстве Мерсисайд была смертельно ранена женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Она и трое мужчин были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями после инцидента в пабе "Лайтхаус Инн" в деревне Волласи вскоре после 23.50.

Позже женщина была объявлена мертвой, а ее семье оказывают помощь специально подготовленные сотрудники.

Полиция сообщила, что ряд других людей также получили ранения.

В районе был установлен периметр безопасности, пока полицейские беседуют со свидетелями и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Детектив суперинтендант Дэйв МакКоурен сказал: "Расследование находится на ранней стадии. У нас есть несколько офицеров в деревне Уоллес, которые проводят тщательное расследование, чтобы понять, что именно произошло, и принять немедленные меры".

"Женщина трагически погибла на Рождество, в то время как несколько человек находятся на лечении в больнице, и наши мысли и соболезнования с семьей жертвы.

Я прошу всех, кто был вчера вечером в Лайтхаусе в деревне Волласи, кто был свидетелем инцидента или имеет мобильный телефон или видеозапись того, что произошло, срочно связаться с нами, поскольку они могут обладать информацией, которая является жизненно важной для нашего расследования" - заявили в полиции.

"Мы считаем, что стрелок покинул автостоянку паба на автомобиле темного цвета - возможно, на "Мерседесе" темного цвета, вскоре после стрельбы, и мы просим всех, кто это видел, немедленно связаться с нами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, три человека получили ранения в центре Ганновера в первые часы воскресенья в результате стрельбы на дискотеке.