82% чехів підтримують прямі вибори президента

82% чехів задоволені прямими виборами президента.

Про це свідчать дані опитування агентства STEM для CNN Prima News, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У Чехії президент вперше обирався прямими виборами у 2013 році. Перемогу здобув Мілош Земан, як і за п'ять років до того.

Половина опитаних не мала застережень щодо прямих виборів. Ще 32% чехів заявили, що вони більше схиляються до цієї системи. Натомість 6% населення однозначно відкидають прямі вибори, а 12% - скоріше проти них.

Відповіді в окремих вікових групах мають схожу структуру, за винятком людей віком від 18 до 29 років. Серед цих наймолодших виборців 42% опитаних однозначно підтримують прямі вибори, ще 36% - скоріше підтримують.

У розрізі освіти нинішній спосіб обрання глави держави має найбільшу підтримку серед людей з початковою та середньою освітою без атестату про повну загальну середню освіту. 56% з них беззастережно виступають за прямі вибори. Серед тих, хто має повну загальну середню освіту - 48 %в. Серед осіб з вищою освітою дві п'ятих беззастережно підтримують прямі вибори президента, натомість більше чверті - відкидають.

Перший тур майбутніх президентських виборів у Чехії відбудеться 13 і 14 січня наступного року. Згідно з останньою моделлю виборів, опублікованою на цьому тижні агентством Median, колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш (рух ANO) не вийде до другого туру. З 24,5% голосів він вперше посів третє місце. Однак відстань між трьома кандидатами, які мають найбільшу підтримку, невелика. Колишній військовий Петр Павел може отримати 28 відсотків, економістка Дануше Нерудова - 27,5 відсотка голосів. Однак вона, ймовірно, переможе Павела у можливому другому турі.