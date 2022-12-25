82% чехов поддерживают прямые выборы президента

82% чехов довольны прямыми выборами президента.

Об этом свидетельствуют данные опроса агентства STEM для CNN Prima News, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В Чехии президент впервые избирался прямыми выборами в 2013 году. Победу одержал Милош Земан, как и за пять лет до того.

Половина опрошенных не имела оговорок относительно прямых выборов. Еще 32% чехов заявили, что они больше склоняются к этой системе. Зато 6% населения однозначно отвергают прямые выборы, а 12% - скорее против них.

Ответы в отдельных возрастных группах имеют похожую структуру, за исключением людей в возрасте от 18 до 29 лет. Среди этих молодых избирателей 42% опрошенных однозначно поддерживают прямые выборы, еще 36% - скорее поддерживают.

В разрезе образования нынешний способ избрания главы государства имеет наибольшую поддержку среди людей с начальным и средним образованием без аттестата о полном общем среднем образовании. 56% из них безоговорочно выступают за прямые выборы. Среди тех, кто имеет полное общее среднее образование - 48%. Среди лиц с высшим образованием две пятых безоговорочно поддерживают прямые выборы президента, зато более четверти - отвергают.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13 и 14 января следующего года. Согласно последней модели выборов, опубликованной на этой неделе агентством Median, бывший премьер-министр Андрей Бабиш (движение ANO) не выйдет во второй тур. С 24,5% голосов он впервые занял третье место. Однако расстояние между тремя кандидатами, которые имеют наибольшую поддержку, небольшое. Бывший военный Петр Павел может получить 28 процентов, экономистка Дануше Нерудова - 27,5 процента голосов. Однако она, вероятно, победит Павела в возможном втором туре.