Гібралтар попросив поліцію Британії допомоги у розслідуванні ймовірної корупції в уряді

Поліція Великої Британії була залучена до розслідування витоку даних під час громадського розслідування щодо ймовірної корупції у вищих ешелонах влади Гібралтару.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Це стало останнім поворотом у розслідуванні, в ході якого мають бути заслухані звинувачення колишнього начальника поліції британської заморської території Ієна МакГрейла.

Він стверджує, що його змусили достроково піти у відставку після того, як він намагався виконати ордер на обшук особи, яка мала тісні стосунки з головним міністром Гібралтару Фабіаном Пікардо.

Королівська поліція Гібралтару (RGP) вже заарештувала двох осіб у зв'язку з ймовірним витоком даних, але, оскільки екскомісар поліції знаходиться в центрі розслідування, вона звернулася до своїх британських колег за підтримкою в інтересах "прозорості".

Підозрюване порушення, пов'язане з документами розслідування, вважається питанням "надзвичайної серйозності та терміновості" і призвело до відкладення основного слухання у справі, яке мало відбутися у березні.

Ордер на обшук, що розглядався, стосувався ймовірного злому та саботажу централізованої розвідувальної системи національної безпеки (NSCIS), а також змови з метою обману Bland Ltd, приватної компанії, яка експлуатувала цю систему, з метою отримання вигоди іншою компанією, 36 North Limited.

Пікардо, адвокат, який є королівським радником, був співвласником компанії 36 North Limited, яка також уклала контракти на забезпечення безпеки з урядом. У заяві МакГрейла про факти, наданій слідству, йдеться про те, що головний міністр "таким чином, також міг отримати фінансову вигоду від передбачуваного шахрайства".

У січні генеральний прокурор Гібралтару прийняв рішення про відмову від судового переслідування щодо трьох чоловіків, включаючи одного з найвищих державних службовців території, які були звинувачені у змові з метою обману Bland Ltd.

У заяві уряду про факти, наданій слідству, зазначається, що втручання Пікардо у справу про ймовірне шахрайство полягало в тому, щоб "гарантувати, що ті, хто, можливо, бажав отримати вигоду, не зробили цього, забезпечивши, щоб контракт з NCIS залишився з чинним керівником Bland Ltd і тільки з ним".