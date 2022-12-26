Гибралтар попросил полицию Британии помощи в расследовании предполагаемой коррупции в правительстве

Полиция Великобритании была привлечена к расследованию утечки данных во время общественного расследования относительно вероятной коррупции в высших эшелонах власти Гибралтара.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Это стало последним поворотом в расследовании, в ходе которого должны быть заслушаны обвинения бывшего начальника полиции британской заморской территории Иена МакГрейла.

Он утверждает, что его заставили досрочно уйти в отставку после того, как он пытался выполнить ордер на обыск лица, имевшего тесные отношения с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо.

Королевская полиция Гибралтара (RGP) уже арестовала двух человек в связи с предполагаемой утечкой данных, но, поскольку экс-комиссар полиции находится в центре расследования, она обратилась к своим британским коллегам за поддержкой в интересах "прозрачности".

Подозреваемое нарушение, связанное с документами расследования, считается вопросом "чрезвычайной серьезности и срочности" и привело к переносу основного слушания по делу, которое должно было состояться в марте.

Рассматриваемый ордер на обыск касался предполагаемого взлома и саботажа централизованной разведывательной системы национальной безопасности (NSCIS), а также сговора с целью обмана Bland Ltd, частной компании, которая эксплуатировала эту систему, с целью получения выгоды другой компанией, 36 North Limited.

Пикардо, адвокат, который является королевским советником, был совладельцем компании 36 North Limited, которая также заключила контракты на обеспечение безопасности с правительством. В заявлении МакГрейла о фактах, предоставленном следствию, говорится о том, что главный министр "таким образом, также мог получить финансовую выгоду от предполагаемого мошенничества".

В январе генеральный прокурор Гибралтара принял решение об отказе от судебного преследования в отношении трех мужчин, включая одного из самых высокопоставленных государственных служащих территории, которые были обвинены в сговоре с целью обмана Bland Ltd.

В заявлении правительства о фактах, предоставленном следствию, отмечается, что вмешательство Пикардо в дело о предполагаемом мошенничестве заключалось в том, чтобы "гарантировать, что те, кто, возможно, желал получить выгоду, не сделали этого, обеспечив, чтобы контракт с NCIS остался с действующим руководителем Bland Ltd и только с ним".