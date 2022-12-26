Через вторгнення в Україну турпотік з Росії в Іспанію впав на 83%

Кількість російських туристів, які приїхали до Іспанії за перші дев’ять місяців 2022 року, впала на 83%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 року – із понад 1,1 мільйона туристів до трохи більш як 188 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Europa Press.

Зниження потоку російських туристів в Іспанію найбільше припадає на місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. З березня по вересень в Іспанію прибули 156 678 російських туристів, що на 84% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Згідно з останніми даними Національного інституту статистики Іспанії (INE), Іспанія прийняла в цілому 63,1 мільйона туристів з-за кордону за перші десять місяців 2022 року – це в понад два рази більше, ніж роком раніше.

Основними країнами походження туристів стали Велика Британія (13,5 мільйона туристів, що на 311,4% більше, ніж торік), Франція (понад 8,8 мільйона людей, зростання на 84,4%) і Німеччина (майже 8,8 мільйона, зростання на 103%).

При цьому жовтень став першим з початку пандемії коронавірусу місяцем, коли витрати іноземних туристів в Іспанії наблизились до показників 2019 року, що свідчить про відновлення туристичного сектора економіки країни.

Так, цього місяця Іспанію відвідали 7,2 мільйона міжнародних відвідувачів, що становить 94,6% від тих, хто прибув у тому ж місяці 2019 року, і вони витратили загалом 8,3 мільярда євро на свої подорожі та перебування, що становить 99,7% від рекордних показників 2019 року.