Из-за вторжения в Украину турпоток из России в Испанию упал на 83%

Количество российских туристов, приехавших в Испанию за первые девять месяцев 2022 года, упало на 83%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года - с более 1,1 миллиона туристов до чуть более 188 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Europa Press.

Снижение потока российских туристов в Испанию больше всего приходится на месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. С марта по сентябрь в Испанию прибыли 156 678 российских туристов, что на 84% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно последним данным Национального института статистики Испании (INE), Испания приняла в общей сложности 63,1 миллиона туристов из-за рубежа за первые десять месяцев 2022 года - это в более чем два раза больше, чем годом ранее.

Основными странами происхождения туристов стали Великобритания (13,5 миллиона туристов, что на 311,4% больше, чем в прошлом году), Франция (более 8,8 миллиона человек, рост на 84,4%) и Германия (почти 8,8 миллиона, рост на 103%).

При этом октябрь стал первым с начала пандемии коронавируса месяцем, когда расходы иностранных туристов в Испании приблизились к показателям 2019 года, что свидетельствует о восстановлении туристического сектора экономики страны.

Так, в этом месяце Испанию посетили 7,2 миллиона международных посетителей, что составляет 94,6% от тех, кто прибыл в том же месяце 2019 года, и они потратили всего 8,3 миллиарда евро на свои путешествия и пребывания, что составляет 99,7% от рекордных показателей 2019 года.