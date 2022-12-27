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До МЗС Болгарії викликають посла РФ

Вівторок, 27 грудня 2022, 17:37

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило, що офіційно викликає у перший робочий день після свят посла Росії Елеонору Митрофанову у зв'язку з оголошенням у федеральний розшук болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал NOVA TV.

На зустрічі обговорюватиметься заборона вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією регіонах України, зняття портретів болгарських історичних діячів, а також оголошений міністерством внутрішніх справ Російської Федерації федеральний розшук болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозева, кажуть у болгарському МЗС.

Раніше у вівторок найбільша партія болгарського парламенту ГЕРБ висунула вимогу викликати посла Росії в країні Елеонору Митрофанову через оголошення напередодні в розшук журналіста проєкту Bellingcat Христо Грозєва.

Христо Грозєв – журналіст і керівник проєкту Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Журналісти Bellingcat неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Навального і вбивство Бориса Нємцова, "вагнерівців" тощо.

25 лютого 2022 року Bellingcat було внесено до списку "небажаних" у Росії, а в липні російська ФСБ звинуватила Грозєва в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ.

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Болгарія Росія

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