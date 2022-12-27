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В МИД Болгарии вызывают посла РФ

Вторник, 27 декабря 2022, 17:37

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что официально вызывает посла России Элеонору Митрофанову в связи с объявлением в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал NOVA TV.

На встрече будет обсуждаться запрет изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией регионах Украины, снятие портретов болгарских исторических деятелей, а также объявленный министерством внутренних дел Российской Федерации федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, говорят в болгарском МИД.

Ранее во вторник крупнейшая партия болгарского парламента ГЕРБ потребовала вызвать посла России в стране Элеонору Митрофанову из-за объявления накануне в розыск журналиста проекта Bellingcat Христо Грозева.

Христо Грозева - журналист и руководитель проекта Bellingcat, специализирующегося на фактчекинге и разведке открытых источников. Журналисты Bellingcat неоднократно публиковали расследования о военных преступлениях РФ в Украине, деле Навального и убийстве Бориса Немцова, "вагнеровцах" и так далее.

25 февраля 2022 года Bellingcat был внесен в список "нежелательных" в России, а в июле российская ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая якобы планировала угнать военный самолет РФ.

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Болгария Россия

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