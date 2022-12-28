В уряді Британії занепокоєні поведінкою депутатів, які за кордоном пиячать і замовляють секс-працівниць

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив стурбованість через звинувачення британських депутатів у пияцтві та сексуальній поведінці, до яких ті вдаються під час закордонних візитів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У середині грудня видання опублікувало розслідування про те, як британські депутати використовують організовані міжпартійними парламентськими групами (APPG) закордонні відрядження для секс-туризму.

Схема, за даними Politico, має такий вигляд: створюється APPG, присвячена конкретній іноземній країні або країнам, і для своєї діяльності вони просять про закордонні відрядження (часто у вільний від роботи парламенту час, що фінансуються іноземними урядами або приватними компаніями.

Деякі члени парламенту, які входять до складу міжпартійних груп, ставляться до такої роботи серйозно, але інші розглядають ці поїздки суто як розвагу. Приміром, один із колишніх депутатів Консервативної партії під час однієї з таких поїздок цікавився, де можна знайти найближчий бордель, а інший – колишній член уряду – залишався там після закінчення офіційної поїздки, щоб дослідити "інтерес до жінок".

За словами іноземного дипломата, з яким спілкувалось Politico, один високопоставлений член парламенту від Лейбористської партії під час закордонних поїздок виявляв пристрасть до "російських дівчат", а місцеві посадовці не могли втрутитися, оскільки хотіли зберегти вплив на ухвалення рішень у парламенті Британії.

А у вівторок про схожу ситуацію написала британська газета The Times. За її джерелами, під час візиту в одну з "диктаторських країн" британських депутатів у готелі зустрічали кілька секс-працівниць (хоча доказів того, що вони знали про це, немає). А під час візиту до країни, яка є важливим союзником Британії, одному з членів парламенту оголосили догану за те, що він неодноразово залицявся до стажерок, які допомагали в організації поїздки.

У середу речник Даунінг-стрит повідомив, що британський прем'єр-міністр знає про "тривожні" повідомлення у ЗМІ про поведінку депутатів, яка "явно викликає велике занепокоєння".

"Прем'єр-міністр вважає, що депутати повинні наполегливо працювати для суспільства, і переважна більшість зосередилася на спробах вирішити наші спільні проблеми, чи то підтримка найбільш вразливих верств населення, чи то робота над покращенням шкіл та підвищенням рівня безпеки на вулицях", – додав він.

Водночас на Даунінг-стрит відмовились коментувати, чи підтримає Сунак реформу APPG, заявивши, що це питання варто ставити керівництву Палати громад, а не уряду.