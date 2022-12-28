В правительстве Британии обеспокоены депутатами, которые за границей пьют и заказывают секс-работниц

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность из-за обвинений британских депутатов в пьянстве и сексуальном поведении, к которым те прибегают во время зарубежных визитов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В середине декабря издание опубликовало расследование о том, как британские депутаты используют организованные межпартийными парламентскими группами (APPG) зарубежные командировки для секс-туризма.

Схема, по данным Politico, выглядит так: создается APPG, посвященная конкретной иностранной стране или странам, и для своей деятельности они просят о заграничных командировках (часто в свободное от работы парламента время, финансируемых иностранными правительствами или частными компаниями.

Некоторые члены парламента, входящие в состав межпартийных групп, относятся к такой работе серьезно, но другие рассматривают эти поездки сугубо как развлечение. К примеру, один из бывших депутатов Консервативной партии во время одной из таких поездок интересовался, где можно найти ближайший бордель, а другой - бывший член правительства - оставался там после окончания официальной поездки, чтобы исследовать "интерес к женщинам".

По словам иностранного дипломата, с которым общалось Politico, один высокопоставленный член парламента от Лейбористской партии во время зарубежных поездок проявлял пристрастие к "русским девушкам", а местные чиновники не могли вмешаться, поскольку хотели сохранить влияние на принятие решений в парламенте Британии.

А во вторник о похожей ситуации написала британская газета The Times. По ее источникам, во время визита в одну из "диктаторских стран" британских депутатов в отеле встречали несколько секс-работниц (хотя доказательств того, что они знали об этом, нет). А во время визита в страну, которая является важным союзником Британии, одному из членов парламента объявили выговор за то, что он неоднократно ухаживал за стажерками, которые помогали в организации поездки.

В среду представитель Даунинг-стрит сообщил, что британский премьер-министр знает о "тревожных" сообщениях в СМИ о поведении депутатов, которое "явно вызывает большое беспокойство".

"Премьер-министр считает, что депутаты должны упорно работать для общества, и подавляющее большинство сосредоточилось на попытках решить наши общие проблемы, будь то поддержка наиболее уязвимых слоев населения, или работа над улучшением школ и повышением уровня безопасности на улицах", - добавил он.

В то же время на Даунинг-стрит отказались комментировать, поддержит ли Сунак реформу APPG, заявив, что этот вопрос следует задавать руководству Палаты общин, а не правительству.