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Посли США та Британії відреагували на новий ракетний удар РФ 

Четвер, 29 грудня 2022, 11:40

Посли Сполучених Штатів та Британії відреагували на ранковий ракетний удар РФ по Україні, під час якого, за попередніми даними, випустили 120 ракет. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України… Дякуємо за майстерність українській ППО – Україна переможе", - прокоментувало посольство США у своєму Twitter.

Посол Британії Мелінда Сіммонс зауважила, що продовження масованих ударів вкотре засвідчує відсутність реальних намірів Кремля домовлятися про мир.

"Росія відкидає мирний план, запропонований президентом Зеленським. Росія не хоче миру з Україною - вона хоче підкорити Україну", - зазначила посол. 

Ракетний удар засудила також президентка Молдови Мая Санду, глава МЗС Франції Катрін Колонна.

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Війна з РФ Велика Британія США

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