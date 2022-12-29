Посли США та Британії відреагували на новий ракетний удар РФ 

Посли Сполучених Штатів та Британії відреагували на ранковий ракетний удар РФ по Україні, під час якого, за попередніми даними, випустили 120 ракет.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України… Дякуємо за майстерність українській ППО – Україна переможе", - прокоментувало посольство США у своєму Twitter.

The Kremlin continues its escalating campaign of missile attacks, cruelly wielding cold & dark against 🇺🇦. Families are again hunkering down as critical infrastructure & other targets across the country are attacked. Thankful for skill of 🇺🇦 air defense – Ukraine will prevail! — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2022

Посол Британії Мелінда Сіммонс зауважила, що продовження масованих ударів вкотре засвідчує відсутність реальних намірів Кремля домовлятися про мир.

🇷🇺 missiles launched across 🇺🇦 including Kyiv and Lviv. Civilians injured. 🇷🇺 rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2022

"Росія відкидає мирний план, запропонований президентом Зеленським. Росія не хоче миру з Україною - вона хоче підкорити Україну", - зазначила посол.

Ракетний удар засудила також президентка Молдови Мая Санду, глава МЗС Франції Катрін Колонна.