Послы США и Британии отреагировали на новый ракетный удар РФ 

Послы Соединенных Штатов и Великобритании отреагировали на утренний ракетный удар РФ по Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины... Спасибо за мастерство украинской ПВО - Украина победит", - прокомментировало посольство США в своем Twitter.

The Kremlin continues its escalating campaign of missile attacks, cruelly wielding cold & dark against 🇺🇦. Families are again hunkering down as critical infrastructure & other targets across the country are attacked. Thankful for skill of 🇺🇦 air defense – Ukraine will prevail!