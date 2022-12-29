Майже 80% українців підтримують вступ України в ЄС - опитування

Абсолютна більшість громадян України підтримують вступ до Європейського союзу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та соціологічною службою Центру Разумкова у співпраці з "Європейською правдою".

79,4% опитаних респондентів висловилися за членство України в ЄС. 7,9% виступають проти такого рішення, ще 12,8% не визначилися із відповіддю.

Це опитування також засвідчило, що вступ України в НАТО більшість громадян України вважають найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

В уряді України цього тижня заявили, що на сьогодні ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.

Детально "Європейська правда" пояснювала це у статті: Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС.

Читайте також: Чи склав парламент іспит від ЄС? Аналіз виконання Україною критеріїв Єврокомісії.