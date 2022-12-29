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Почти 80% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос

Четверг, 29 декабря 2022, 17:08

Абсолютное большинство граждан Украины поддерживают вступление в Европейский союз.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова в сотрудничестве с "Европейской правдой".

79,4% опрошенных респондентов высказались за членство Украины в ЕС. 7,9% выступают против такого решения, еще 12,8% не определились с ответом.

Этот же опрос также показал, что вступление Украины в НАТО большинство граждан Украины считают лучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

В правительстве Украины на этой неделе заявили, что на сегодня приняли все шаги для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, по которым будет оцениваться прогресс Киева относительно членства в Европейском Союзе.

Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.

До сих пор в ЕС настаивали, что первая оценка прогресса и рекомендации для "работы над ошибками" будут представлены только осенью 2023 года. Это означало отсрочку процесса европейской интеграции Украины минимум на полгода и могло привести к тому, что официальное начало переговоров о членстве было бы отложено до формирования нового состава комиссии.

Подробно "Европейская правда" объясняла это в статье: Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС.

Читайте также: Сдал ли парламент экзамен от ЕС? Анализ выполнения Украиной критериев Еврокомиссии.

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Вступление в ЕС

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