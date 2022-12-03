Німецькі "Зелені" закликали до конкретних кроків з прийому росіян, яких переслідують в РФ

Приблизно через два місяці після початку часткової мобілізації в Росії німецькі "Зелені" закликали до конкретних кроків щодо прийняття в Німеччині росіян, яким загрожує небезпека.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер (СДПН) і федеральний міністр юстиції Марко Бушманн (ВДП) заявили, що росіяни, які виступають проти свого президента, є бажаними гостями в Німеччині і можуть знайти захист в цій країні, заявив віцепрезидент фракції "Зелених" Костантин фон Ноц.

"За цими словами повинні слідувати конкретні кроки" – сказав він.

Німеччина також повинна зіграти свою роль в тому, щоб російські члени опозиції, військовослужбовці, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті і дезертири були прийняті в європейських країнах, щоб захистити їх від насильницького вербування на війну, яка порушує міжнародне право, сказав фон Ноц.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ Владіміром Путіним мобілізацією.

Тим часом, попри заяви німецьких політиків про підтримку російських ухилянтів, станом на початок листопада не було офіційних підтверджень того, що Німеччина почала систематично надавати їм притулок, а правозахисники наголошували на складнощах в організації цієї процедури.

Німецька влада пояснювала відсутність змін у порядку видачі віз росіянам побоюваннями, що РФ може скористатися цією ситуацією і організувати диверсії на об'єктах критичної інфраструктури в ЄС.