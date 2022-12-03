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Немецкие "Зеленые" призвали к конкретным шагам по приему россиян, которых преследуют в РФ

Суббота, 3 декабря 2022, 16:44

Примерно через два месяца после начала частичной мобилизации в России немецкие "Зеленые" призвали к конкретным шагам по принятию в Германии россиян, которым грозит опасность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) и федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СвДП) заявили, что россияне, выступающие против своего президента, являются желанными гостями в Германии и могут найти защиту в этой стране, заявил вице-президент фракции "Зеленых" Костантин фон Ноц.

"За этими словами должны следовать конкретные шаги" - сказал он.

Германия также должна сыграть свою роль в том, чтобы российские члены оппозиции, военнослужащие, которые отказываются от военной службы по соображениям совести и дезертиры были приняты в европейских странах, чтобы защитить их от насильственной вербовки на войну, которая нарушает международное право, сказал фон Ноц.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом отеля для украинских беженцев в Германии выразил обеспокоенность относительно дальнейшего состояния ситуации с безопасностью в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал обнародованную немецкими политиками инициативу предоставить убежище гражданам России, которые покинули свою страну в связи с объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацией.

Между тем, несмотря на заявления немецких политиков о поддержке российских уклонистов, по состоянию на начало ноября не было официальных подтверждений того, что Германия начала систематически предоставлять им убежище, а правозащитники отмечали сложности в организации этой процедуры.

Немецкие власти объясняли отсутствие изменений в порядке выдачи виз россиянам опасениями, что РФ может воспользоваться этой ситуацией и организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры в ЕС.

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Германия

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