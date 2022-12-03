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Нуланд впевнена, що Росія не зупинить експорт нафти після встановлення граничної ціни

Субота, 3 грудня 2022, 20:02

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд впевнена, що узгоджена державами G7 та ЄС верхня ціна на російську нафту в розмірі $60 є найкращим варіантом, бо гарантує незростання світових цін, яке було би вигідне також Росії.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Нуланд наголосила, що для США та союзників під час узгодження граничної ціни було важливо уникнути цінового шантажу з боку самої Росії.

"Ця ціна повинна мати подвійний ефект, - заявила заступниця держсекретаря. - Вона забезпечить, що російська нафта лишиться на ранку, і це дозволить уникнути зростання ціни у разі, якщо Росія просто піде і обсяги наявної на ринку нафти скоротяться. Але при цьому ми встановлюємо максимальну ціну, яку будь-хто має платити за російську нафту".

Вона також зауважила, що на початок її візиту все було узгоджене, тому ціна у $60 не була предметом переговорів у Києві.

Як повідомлялося, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

У посольстві РФ у США заявили, що узгодження "цінової стелі" на постачання російської танкерної нафти на ділі означає "перекроювання базових принципів функціонування вільних ринків".

У Кремлі розкритикували запровадження граничної ціни і заявили, що підготують відповідь.

Раніше в РФ заявляли, що не продаватимуть нафту країнам, які запровадять граничну ціну.

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