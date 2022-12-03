Нуланд уверена, что Россия не остановит экспорт нефти после установления предельной цены

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уверена, что согласованная государствами G7 и ЕС верхняя цена на российскую нефть в размере $60 является лучшим вариантом, потому что гарантирует неувеличение мировых цен, которое было бы выгодно также России.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве.

Нуланд подчеркнула, что для США и союзников при согласовании предельной цены было важно избежать ценового шантажа со стороны самой России.

"Эта цена должна иметь двойной эффект, - заявила заместитель госсекретаря. - Она обеспечит, что российская нефть останется на рынке, и это позволит избежать роста цены в случае, если Россия просто уйдет и объемы имеющейся на рынке нефти сократятся. Но при этом мы устанавливаем максимальную цену, которую любой должен платить за российскую нефть".

Она также отметила, что на начало ее визита все было согласовано, поэтому цена в $60 не была предметом переговоров в Киеве.

Как сообщалось, после достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

В посольстве РФ в США заявили, что согласование "ценового потолка" на поставки российской танкерной нефти на деле означает "перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков".

В Кремле раскритиковали введение предельной цены и заявили, что подготовят ответ.

Ранее в РФ заявляли, что не будут продавать нефть странам, которые введут предельную цену.