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У Нідерландах виявили будинок, забитий феєрверками: власнику загрожує штраф на 10 тис євро 

П'ятниця, 30 грудня 2022, 12:58

У Нідерландах поліція виявила приватний будинок, в якому власники зберігали величезну кількість феєрверків з порушенням правил.

Про це повідомляє NOS, цитуючи одне з місцевих видань, пише "Європейська правда".

Випадок стався у муніципалітеті Розендаль. Поліцію на порушників  "навів" анонім. Коли правоохоронці прийшли з обшуком, господар намагався відкинути звинувачення. Після перший знайдених коробок він стверджував, що це усі, але після того знаходили нові і нові. 

Загалом у будинку виявили 650 кілограмів різної піротехніки. 

У спеціальних службах зазначають, що частина знайдених феєрверків могли вибухнути, тому що були пошкоджені. Їх знешкодили, решту коробок конфіскували. 

Мешканцям будинку доведеться давати свідчення, а муніципалітет наклав на господаря умовний штраф у розмірі 10 тисяч євро. Його доведеться сплатити, якщо чоловіка знову впіймають на подібному порушенні.

З 29 грудня у Нідерландах офіційно дозволили продавати піротехнічні засоби для святкування Нового року, місцеві ЗМІ повідомляли про ажіотаж і черги. Попередні два роки продавати й запускати феєрверки було заборонено через пандемію коронавірусу. 

Як раніше повідомлялося, цього року слідчі служби Нідерландів вилучили рекордну кількість нелегальних феєрверків - понад 671 000 кілограмів.

А Варшава цього року вирішила відмовитися від офіційних новорічних феєрверків через війну в Україні, містян закликають також утриматися від святкувань з піротехнікою. 

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Нідерланди ЄвроЖиття

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