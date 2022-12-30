У Нідерландах виявили будинок, забитий феєрверками: власнику загрожує штраф на 10 тис євро 

У Нідерландах поліція виявила приватний будинок, в якому власники зберігали величезну кількість феєрверків з порушенням правил.

Про це повідомляє NOS, цитуючи одне з місцевих видань, пише "Європейська правда".

Випадок стався у муніципалітеті Розендаль. Поліцію на порушників "навів" анонім. Коли правоохоронці прийшли з обшуком, господар намагався відкинути звинувачення. Після перший знайдених коробок він стверджував, що це усі, але після того знаходили нові і нові.

Загалом у будинку виявили 650 кілограмів різної піротехніки.

У спеціальних службах зазначають, що частина знайдених феєрверків могли вибухнути, тому що були пошкоджені. Їх знешкодили, решту коробок конфіскували.

Мешканцям будинку доведеться давати свідчення, а муніципалітет наклав на господаря умовний штраф у розмірі 10 тисяч євро. Його доведеться сплатити, якщо чоловіка знову впіймають на подібному порушенні.

З 29 грудня у Нідерландах офіційно дозволили продавати піротехнічні засоби для святкування Нового року, місцеві ЗМІ повідомляли про ажіотаж і черги. Попередні два роки продавати й запускати феєрверки було заборонено через пандемію коронавірусу.

Як раніше повідомлялося, цього року слідчі служби Нідерландів вилучили рекордну кількість нелегальних феєрверків - понад 671 000 кілограмів.

А Варшава цього року вирішила відмовитися від офіційних новорічних феєрверків через війну в Україні, містян закликають також утриматися від святкувань з піротехнікою.