В Нидерландах обнаружили дом, забитый фейерверками: владельцу грозит штраф на 10 тыс евро 

В Нидерландах полиция обнаружила частный дом, в котором владельцы хранили огромное количество фейерверков с нарушением правил.

Об этом сообщает NOS, цитируя одно из местных изданий, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в муниципалитете Розендаль. Полицию на нарушителей "навел" аноним. Когда правоохранители пришли с обыском, хозяин пытался отвергнуть обвинения. После первый найденных коробок он утверждал, что это все, но после того находили новые и новые.

Всего в доме обнаружили 650 килограммов различной пиротехники.

В специальных службах отмечают, что часть найденных фейерверков могли взорваться, потому что были повреждены. Их обезвредили, остальные коробки конфисковали.

Жильцам дома придется давать показания, а муниципалитет наложил на хозяина условный штраф в размере 10 тысяч евро. Его придется заплатить, если мужчину снова поймают на подобном нарушении.

С 29 декабря в Нидерландах официально разрешили продавать пиротехнические средства для празднования Нового года, местные СМИ сообщали об ажиотаже и очередях. Предыдущие два года продавать и запускать фейерверки было запрещено из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, в этом году следственные службы Нидерландов изъяли рекордное количество нелегальных фейерверков - более 671 000 килограммов.

А Варшава в этом году решила отказаться от официальных новогодних фейерверков из-за войны в Украине, горожан призывают также воздержаться от празднований с пиротехникой.