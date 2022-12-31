Словенія передає Україні два реанімобілі

Міністерка закордонних справ Словенії Тані Файон і посол України Андрій Таран у п’ятницю взяли участь у церемонії передання двох словенських реанімобілів українській стороні в межах гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Передання реанімобілів відбулося у штаб-квартирі компанії Medicop у місті Немчавці на сході Словенії. Глава словенського МЗС наголосила, що Любляна підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни проти Росії.

"Словенія підтримує Україну. Ми хочемо допомогти українському народу всіма можливими способами, зокрема дипломатичними зусиллями і, особливо, матеріальною допомогою, і в цьому відношенні обладнання для порятунку життя має найвищий пріоритет", – зазначила Файон.

Два реанімобілі вартістю 210 тисяч євро класу B, обладнані за міжнародними стандартами, будуть доставлені в Україну найближчими днями.

Крім того, ще один реанімобіль класу С вартістю 370 тисяч євро, оснащений неонатальним транспортним інкубатором та іншим ключовим обладнанням для транспортування недоношених дітей та їхніх матерів, прибуде в Україну в першій половині наступного року.

Посол України у Словенії Андрій Таран своєю чергою подякував главі МЗС країни за підтримку й передав їй календар на 2023 рік "Рік війни очима дітей".

Як зазначають у словенському МЗС, з початку повномасштабної російської агресії Словенія надала 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги і один мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи "Зерно для України". Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття.

Як повідомлялось, до Словенії раніше прибув літак із двома важкопораненими українськими громадянами та людиною, що їх супроводжує, для отримання подальшої повної медичної допомоги та реабілітації. Таким чином, країна стала дев'ятнадцятим членом ЄС, що долучився до медичної допомоги українцям.