Проблем із контролем допомоги Україні нема – глава профільного комітету Конгресу США

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників США демократ Адам Сміт розкритикував твердження про недостатній контроль за наданням американської допомоги Україні.

Про це Сміт заявив під час форуму національної оборони імені Рейгана в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами конгресмена, він "трохи шаленіє" від тверджень про те, що десятки мільярдів доларів допомоги Україні не контролюються належним чином.

"По-перше, акцент на цьому є частиною російської пропаганди. Всі ці історії про те, що гроші витрачаються нерозумно. По-друге, Україна витрачає ці гроші дуже добре. Ось чому вони перемагають", – наголосив Сміт.

Глава профільного комітету Палати представників водночас сказав, що не виступає проти нагляду за допомогою як такого, але підкреслив, що "це не повинно бути виправданням для того, щоб не фінансувати те, що ми робимо в Україні".

Як зазначає Politico, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.

Зараз до Конгресу також надійшов запит від адміністрації Джо Байдена на 37,7 мільярда доларів фінансування для України в межах тимчасового бюджету.

Раніше законодавці від Республіканської партії пообіцяли посилити контроль за військовою допомогою Україні після того, як їхня партія отримає більшість у Палаті представників США у січні.

У Пентагоні на початку листопада повідомляли, що американські представники здійснювали перевірки використання Україною західної зброї кілька місяців і не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.