Проблем с контролем помощи Украине нет - глава профильного комитета Конгресса США

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США демократ Адам Смит раскритиковал утверждение о недостаточном контроле за предоставлением американской помощи Украине.

Об этом Смит заявил во время форума национальной обороны имени Рейгана в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам конгрессмена, он "немного безумствует" от утверждений о том, что десятки миллиардов долларов помощи Украине не контролируются должным образом.

"Во-первых, акцент на этом является частью российской пропаганды. Все эти истории о том, что деньги тратятся неразумно. Во-вторых, Украина тратит эти деньги очень хорошо. Вот почему они побеждают", - подчеркнул Смит.

Глава профильного комитета Палаты представителей в то же время сказал, что не выступает против надзора за помощью как такового, но подчеркнул, что "это не должно быть оправданием для того, чтобы не финансировать то, что мы делаем в Украине".

Как отмечает Politico, в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Конгресс выделил около 66 миллиардов долларов на финансирование военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пополнение Пентагоном запасов оружия.

Сейчас в Конгресс также поступил запрос от администрации Джо Байдена на 37,7 миллиарда долларов финансирования для Украины в рамках временного бюджета.

Ранее законодатели от Республиканской партии пообещали усилить контроль за военной помощью Украине после того, как их партия получит большинство в Палате представителей США в январе.

В Пентагоне в начале ноября сообщали, что американские представители осуществляли проверки использования Украиной западного оружия несколько месяцев и не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.