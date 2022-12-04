Конституційний суд Італії підтримав обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Конституційний суд Італії підтримав обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, штрафи почали діяти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Судді відхилили юридичні заперечення проти вакцинації в Італії як "неприйнятні" і "необґрунтовані", а 1,9 мільйонам людей загрожують штрафи за відмову від вакцинації.

Суддям було запропоновано визначити, чи порушує обов'язкова вакцинація, запроваджена попереднім урядом під час пандемії, яка поширюється на медичний і шкільний персонал, а також на людей, старших за 50 років, основні права, закріплені в конституції Італії.

Італія стала першою країною в Європі, яка запровадила обов'язкову вакцинацію медичних працівників, ухваливши у 2021 році, що вони мають пройти вакцинацію або бути переведені на інші посади, або відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Конституційний суд підтримав закон, заявивши, що не вважає вимогу уряду про обов'язкову вакцинацію медичного персоналу в період пандемії нерозумною і непропорційною.

Конституційний суд Італії вперше ухвалив рішення з цього питання, після того, як кілька регіональних судів раніше відхилили заперечення проти вакцинації на конституційних підставах.

В Італії почали діяти штрафи для майже двох мільйонів осіб, які мали пройти вакцинацію відповідно до мандата, але відмовилися від неї.

Серед них - вчителі, працівники правоохоронних органів і охорони здоров'я, а також люди старше 50 років, яким загрожує штраф у розмірі 100 євро.

Однак міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скіллачі в п'ятницю припустив, що новий уряд може відмовитися від введення штрафів.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн заявила, що щодня виявляють понад 40 000 нових випадків коронавірусу, і висловила занепокоєння тим, що епідемія відновилася.