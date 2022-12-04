Конституционный суд Италии поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19

Конституционный суд Италии поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса, штрафы начали действовать.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Судьи отклонили юридические возражения против вакцинации в Италии как "неприемлемые" и "необоснованные", так как 1,9 миллионам человек грозят штрафы за отказ от вакцинации.

Судьям было предложено определить, нарушает ли обязательная вакцинация, введенная предыдущим правительством во время пандемии, которая распространяется на медицинский и школьный персонал, а также на людей старше 50 лет, основные права, закрепленные в конституции Италии.

Италия стала первой страной в Европе, которая ввела обязательную вакцинацию медицинских работников, постановив в 2021 году, что они должны пройти вакцинацию или быть переведены на другие должности или отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Конституционный суд поддержал закон, заявив, что не считает требование правительства об обязательной вакцинации медицинского персонала в период пандемии неразумным и непропорциональным.

Конституционный суд Италии впервые вынес решение по данному вопросу, после того как несколько региональных судов ранее отклонили возражения против вакцинации на конституционных основаниях.

В Италии начали действовать штрафы для почти двух миллионов человек, которые должны были пройти вакцинацию в соответствии с мандатом, но отказались от нее.

В их число входят учителя, работники правоохранительных органов и здравоохранения, а также люди старше 50 лет, которым грозит штраф в размере 100 евро.

Однако министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи в пятницу предположил, что новое правительство может отказаться от введения штрафов.