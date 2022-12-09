Стефанішина стверджує, що 7 рекомендацій потрібні для руху не лише до ЄС, а й до НАТО

За даними віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, вага виконання Україною так званих "кандидатських рекомендацій" вже вийшла за межі відносин лише України та ЄС.

Про це вона заявила на засіданні круглого столу щодо виконання рекомендації ЄС, організованого Реанімаційним пакетом реформ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Серед західних партнерів ці сім рекомендацій є основним критерієм демократичності України", - заявила віцепрем’єрка.

За її словами, від виконання семи рекомендацій залежатиме також зближення України та НАТО.

"Вони (рекомендації) важливі також для нашої євроатлантичної інтеграції, - заявила Ольга Стефанішина. - Це значно більше, ніж критерії для статусу кандидата. Це, по суті наш атестат зрілості".

Дослідження Реанімаційного пакета реформ показало, що за усіма рекомендаціями Україні ще необхідно продемонструвати прогрес

Нагадаємо, консорціум українських аналітичних центрів та аналітиків провів аналіз виконання 7 рекомендацій. Він показав, що після швидкого старту улітку, згодом, восени, Україна загальмувала виконання "7 кроків" і за 2,5 місяці лишилася майже на тому ж місці. Детально читайте на сайті "Європейської правди".