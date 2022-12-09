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Стефанишина утверждает, что 7 рекомендаций нужны для движения не только в ЕС, но и в НАТО

Пятница, 9 декабря 2022, 10:59

По данным вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, вес выполнения Украиной так называемых "кандидатских рекомендаций" уже вышел за рамки отношений только Украины и ЕС.

Об этом она заявила на заседании круглого стола по выполнению рекомендации ЕС, организованного Реанимационным пакетом реформ, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Среди западных партнеров эти семь рекомендаций являются основным критерием демократичности Украины", - заявила вице-премьер.

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По ее словам, от выполнения семи рекомендаций будет зависеть также сближение Украины и НАТО. 

"Они (рекомендации) важны также для нашей евроатлантической интеграции, - заявила Ольга Стефанишина. - Это значительно больше, чем критерии для статуса кандидата (в ЕС). Это, по сути, наш аттестат зрелости".

Исследование Реанимационного пакета реформ показало, что по всем рекомендациям Украине еще необходимо продемонстрировать прогресс

Напомним, консорциум украинских аналитических центров и аналитиков провел анализ выполнения семи рекомендаций. Он показал, что после быстрого старта летом, впоследствии, осенью, Украина затормозила выполнение "7 шагов" и за 2,5 месяца осталась почти на том же месте. Подробно читайте на сайте "Европейской правды".

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Вступление в ЕС Расширение НАТО Стефанишина

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