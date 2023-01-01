Чехія розірвала співпрацю з російським інститутом ядерних досліджень

Чехія 31 грудня офіційно розірвала співпрацю з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Процес відмови від співпраці з росіянами, що тривала багато років, було запущено ще у квітні 2022 року.

Останню крапку в середині літа поставив президент Чехії Мілош Земан, підписавши відповідний документ.

"Збереження членства могло бути витлумачено Росією як продовження наукового співробітництва в стратегічній галузі та побічно як ігнорування того факту, що РФ вчиняє безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку і прав людини", - ідеться в ухваленому рішенні.

Ще раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності організації.

На думку відомства, користь від співпраці Чехії з Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у Дубні останніми роками була незаперечною, однак припинення членства в організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.

Як повідомлялося, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Росія має отримати сигнал від Європи про те, що вона більше не зможе повторити таку агресію, як в Україні.