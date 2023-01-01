Чехия разорвала сотрудничество с российским институтом ядерных исследований

Чехия 31 декабря официально разорвала сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Процесс отказа от сотрудничества с россиянами, длившийся много лет, был запущен еще в апреле 2022 года.

Последнюю точку в середине лета поставил президент Чехии Милош Земан, подписав соответствующий документ.

"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - говорится в принятом решении.

Еще ранее Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности организации.

По мнению ведомства, польза от сотрудничества Чехии с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне в последние годы была неоспоримой, однако прекращение членства в организации не станет существенным ограничением для чешских исследований.

Как сообщалось, глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Россия должна получить сигнал от Европы о том, что она больше не сможет повторить такую агрессию, как в Украине.



