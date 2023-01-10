В США завершили расследование возможного вмешательства Трампа в выборы в штате Джорджия

Специальное большое жюри в Атланте, которое расследовало возможное вмешательство экс-президента Дональда Трампа на выборах 2020 года в Джорджии, завершило свою работу, приблизив дело к возможным уголовным обвинениям против него.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Судья Верховного суда округа Фултон Роберт Макберни, который осуществлял надзор за работой коллегии, издал в понедельник двухстраничный приказ о роспуске специального большого жюри, заявив, что оно завершило свою работу и представило окончательный отчет.

Длительное расследование было одним из нескольких по всей стране, которые угрожают юридической опасностью для Трампа на фоне его попытки вернуться в Белый дом.

Решение о том, обращаться ли за обвинительным заключением к обычному большому жюри, будет принято окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис. Пресс-секретарь Уиллис Джефф ДиСантис заявил, что офис не имеет никаких комментариев относительно завершения работы коллегии.

В своем приказе Макберни написал, что специальное большое жюри рекомендовало обнародовать его отчет. Он назначил слушания на 24 января, чтобы определить, следует ли обнародовать весь отчет или его часть, и сказал, что окружной прокуратуре и средствам массовой информации будет предоставлена возможность высказать свои аргументы на этом слушании.

С июня специальное большое жюри заслушало показания десятков свидетелей, включая многочисленных близких соратников Трампа, таких как бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины. Различные высокопоставленные чиновники Джорджии также дали показания, среди них губернатор Брайан Кемп и государственный секретарь Брэд Раффенспергер.

В прошлом месяце комитет Палаты представителей, расследующий мятеж 6 января 2021 года, в своем итоговом отчете утверждал, что Трамп преступно участвовал в "многокомпонентном заговоре" с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не принял мер, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий. Отчет завершил чрезвычайное 18-месячное расследование в отношении бывшего президента и насильственного нападения.

Специальное большое жюри в Джорджии не может выносить обвинительные заключения, но вместо этого может выдать окончательный отчет с рекомендациями относительно действий, которые необходимо предпринять.

Уиллис открыла расследование в начале 2021 года, вскоре после того, как появилась запись телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером от 2 января 2021 года. Во время этого разговора президент предположил, что главное должностное лицо штата по вопросам выборов может "найти" голоса, необходимые для преодоления его проигрыша в штате.

Трамп и его союзники последовательно отрицали какие-либо правонарушения, при этом бывший президент неоднократно описывал свой разговор с Раффенспергером как "идеальный" и отвергал расследование Уиллис как "чисто политическую охоту на ведьм!".

Министерство юстиции также проводит широкомасштабное расследование усилий, направленных на отмену результатов выборов 2020 года, а также практики сбора средств комитета политических действий Трампа.