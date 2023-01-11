Українці тепер можуть обміняти посвідчення водія в Туреччині без іспитів

10 січня набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Про це повідомила пресслужба МВС України, пише "Європейська правда".

Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів.

Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, можуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Для обміну посвідчення водія громадяни України, які проживають в Туреччині, мають звертатись до місцевих управлінь населення надавши при цьому передбачений законодавством Турецької Республіки перелік документів. Після повернення на постійне проживання в Україну, одержане відповідно до Угоди турецьке посвідчення водія без складання іспитів можна обміняти на національну посвідку українського зразка.

Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України.

Кабмін затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія у липні 2020 року.