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Украинцы теперь могут обменять водительское удостоверение в Турции без экзаменов

Среда, 11 января 2023, 14:12

10 января вступило в силу Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, пишет "Европейская правда".

Это означает, что граждане Украины, которые переехали на временное или постоянное проживание в Турцию, могут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Так же и граждане Турции, которые временно или постоянно проживают в Украине и имеют турецкое водительское удостоверение, могут обменять его без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД.

Двустороннее соглашение касается удостоверений водителя всех категорий транспортных средств.

Для обмена водительского удостоверения граждане Украины, проживающие в Турции, должны обращаться в местные управления населения, предоставив при этом предусмотренный законодательством Турецкой Республики перечень документов. После возвращения на постоянное проживание в Украину, полученное в соответствии с Соглашением турецкое водительское удостоверение без сдачи экзаменов можно обменять на национальное удостоверение украинского образца.

Для обмена национального водительского удостоверения, выданного в Турции, гражданин Турции должен обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины.

Кабмин утвердил соглашение с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений в июле 2020 года.

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Турция

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