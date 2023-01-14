Республіканці у Палаті представників почали розслідування щодо таємних документів Байдена

Юридичний комітет Палати представників Республіканської партії розпочав розслідування щодо поводження президента Байдена із секретними документами.

Про початок розслідування голова комітету республіканець Джим Джордан і його колега Майк Джонсон написали у листі до генерального прокурора Мерріка Гарленда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Хоча генпрокурор Гарленд у четвер оголосив про призначення Роберта Гура спеціальним прокурором для розслідування, республіканці Палати представників пообіцяли використати свої слідчі повноваження, щоб націлитись на Байдена та його адміністрацію.

Як йдеться у листі, комітет прагне провести "нагляд за діями міністерства юстиції", пов’язаними зі цією справою.

У листі сказано, що "незрозуміло, коли міністерство вперше дізналося про існування цих документів, і чи активно воно приховувало цю інформацію від громадськості" перед проміжними виборами. Республіканці стверджують, що міністерство допустило навмисну затримку, хоче доказів цьому наразі немає.

Комітет запросив низку документів і комунікацій, у тому числі між міністерством юстиції, ФБР і офісом Байдена, із кінцевим терміном надання до 27 січня.

Раніше в п’ятницю голова наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер написав Білому дому із запитанням, чи мав син президента США Хантер Байден доступ до секретних документів, знайдених у приватній резиденції президента.

Окрім перевірки того, як Байден поводився з секретними документами, республіканці готуються перевірити минулі ділові справи Хантера Байдена в Україні.

У листі Комера до Білого домуйдеться, що будинок, де були знайдені документи, був зазначений як адреса Хантера Байдена в його водійських правах ще в 2018 році.

Вдома у президента США Джо Байдена у листопаді 2022 року виявили секретні документи, які той не передав на зберігання. Та публічно про це стало відомо пізніше.

Республіканська більшість у Палаті представників заявила, що проведе власне розслідування поводження Байдена із секретними документами.

Республіканці також нагадали, як Байден критикував Трампа за необережне поводження із секретними документами.

Про те, що ж означає це виявлення та чому за цим важливо стежити і в Україні , читайте в статті Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США.