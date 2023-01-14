Республиканцы в Палате представителей начали расследование относительно тайных документов Байдена

Юридический комитет Палаты представителей Республиканской партии начал расследование относительно обращения президента Байдена с секретными документами.

О начале расследования председатель комитета республиканец Джим Джордан и его коллега Майк Джонсон написали в письме к генеральному прокурору Меррику Гарленду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Хотя генпрокурор Гарленд в четверг объявил о назначении Роберта Гура специальным прокурором для расследования, республиканцы Палаты представителей пообещали использовать свои следственные полномочия, чтобы нацелиться на Байдена и его администрацию.

Как говорится в письме, комитет стремится провести "надзор за действиями министерства юстиции", связанными с этим делом.

В письме сказано, что "непонятно, когда министерство впервые узнало о существовании этих документов, и активно ли оно скрывало эту информацию от общественности" перед промежуточными выборами. Республиканцы утверждают, что министерство допустило умышленную задержку, хочет доказательств этому пока нет.

Комитет запросил ряд документов и коммуникаций, в том числе между министерством юстиции, ФБР и офисом Байдена, с конечным сроком предоставления до 27 января.

Ранее в пятницу председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер написал Белому дому с вопросом, имел ли сын президента США Хантер Байден доступ к секретным документам, найденным в частной резиденции президента.

Кроме проверки того, как Байден обращался с секретными документами, республиканцы готовятся проверить прошлые деловые дела Хантера Байдена в Украине.

В письме Комера к Белому дому говорится, что дом, где были найдены документы, был указан как адрес Хантера Байдена в его водительских правах еще в 2018 году.

Дома у президента США Джо Байдена в ноябре 2022 года обнаружили секретные документы, которые тот не передал на хранение. Но публично об этом стало известно позже.

Республиканское большинство в Палате представителей заявило, что проведет собственное расследование обращения Байдена с секретными документами.

Республиканцы также напомнили, как Байден критиковал Трампа за неосторожное обращение с секретными документами.

О том, что же означает это обнаружение и почему за этим важно следить и в Украине, читайте в статье Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США.









