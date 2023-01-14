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Міністр юстиції Німеччини проти створення спецтрибуналу ООН для РФ

Субота, 14 січня 2023, 09:50

Федеральний міністр юстиції Марко Бушман скептично ставиться до ідеї створення спецтрибуналу ООН для російських воєнних злочинів в Україні.

Про це він сказав виданню Augsburger Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".

"Це може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду, який я справді вважаю досягненням і який не слід послаблювати", - сказав Бушманн.

"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але як тільки щось станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - додав він.

Президент Володимир Зеленський агітував за створення спеціального трибуналу перед Генасамблеєю ООН у вересні. Бушманн визнав, що позиція федерального уряду щодо цього остаточно не визначена. 

"Ми проводимо ці обговорення в тісній координації з нашими партнерами та залучаємо установи, які вже проводять розслідування", - сказав Бушманн.

12 січня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Ще у грудні ЗМІ повідомляли, що в ООН циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

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Німеччина Війна з РФ Міжнародні суди

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