Министр юстиции Германии против создания спецтрибунала ООН для РФ

Федеральный министр юстиции Марко Бушман скептически относится к идее создания спецтрибунала ООН для российских военных преступлений в Украине.

Об этом он сказал изданию Augsburger Allgemeine, сообщает "Европейская правда".

"Это может подорвать признание Международного уголовного суда, который я действительно считаю достижением и который не следует ослаблять", - сказал Бушманн.

"Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-то случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только что-то произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский агитировал за создание специального трибунала перед Генассамблеей ООН в сентябре. Бушманн признал, что позиция федерального правительства по этому поводу окончательно не определена.

"Мы проводим эти обсуждения в тесной координации с нашими партнерами и привлекаем учреждения, которые уже проводят расследование", - сказал Бушманн.

12 января первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

Еще в декабре СМИ сообщали, что в ООН циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.







