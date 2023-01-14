Уряд Орбана оголосив про 97-відсоткову опозицію угорців до санкцій проти РФ

Уряд Угорщини в суботу оголосив про результати "національних консультацій" щодо санкційної політики Європейського Союзу, заявивши, що 97% опитаних не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні.

Про це повідомила речниця уряду Александра Сенткіралі, пише "Європейська правда".

На відео вона зазначила, що санкції, запроваджені проти Росії через напад на Україну, не зупинили війну, а спричинили і продовжують спричиняти надзвичайні економічні труднощі для Європи.

"Результати консультацій: 97% угорців відкидають санкції, які можуть завдати серйозної шкоди. Послання чітке: санкційна політика Брюсселя має бути переглянута", - сказала вона, додавши, що "потрібні не помилкові санкції, а якнайшвидші мирні переговори".

Як стверджують в угорському уряді, громадяни висупили проти нафтових і газових санкцій, обмежень атомної енергетики, санкцій, що спричиняють зростання цін на продукти харчування, туристичних обмежень і будь-яких нових санкцій.

"Результати консультацій є орієнтиром для угорських громадських діячів, і ми подбаємо про те, щоб це також почули у Брюсселі", - сказала Сенткіралі.

Речниця додала, що майже 1,4 млн людей висловили свою думку під час консультацій.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, давно нарікає на санкції ЄС проти Росії, заявляючи, що вони більше шкодять самій Європі.

Попри те, що Орбан особисто підтримував усі 9 санкційних пакетів РФ проти Росії під час затвердження рішень у ЄС, він вирішив провести в Угорщині так звані "національні консультації" щодо шкоди санкцій.

В грудні головний радник угорського прем’єра Балаш Орбан заявив, що ЄС мав би провести оцінку впливу європейських санкцій проти Росії на країни ЄС, перш ніж погоджувати якісь нові.уго

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