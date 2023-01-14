Правительство Орбана объявило о 97-процентной оппозиции венгров к санкциям против РФ

Правительство Венгрии в субботу объявило о результатах "национальных консультаций" по санкционной политике Европейского Союза, заявив, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Александра Сенткирали, пишет "Европейская правда".

На видео она отметила, что санкции, введенные против России из-за нападения на Украину, не остановили войну, а вызвали и продолжают вызывать чрезвычайные экономические трудности для Европы.

"Результаты консультаций: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Послание четкое: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена", - сказала она, добавив, что "нужны не ошибочные санкции, а скорейшие мирные переговоры".

Как утверждают в венгерском правительстве, граждане высупили против нефтяных и газовых санкций, ограничений атомной энергетики, санкций, вызывающих рост цен на продукты питания, туристических ограничений и любых новых санкций.

"Результаты консультаций являются ориентиром для венгерских общественных деятелей, и мы позаботимся о том, чтобы это также услышали в Брюсселе", - сказала Сенткирали.

Пресс-секретарь добавила, что почти 1,4 млн человек высказали свое мнение во время консультаций.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, как известно, давно сетует на санкции ЕС против России, заявляя, что они больше вредят самой Европе.

Несмотря на то, что Орбан лично поддерживал все 9 санкционных пакетов РФ против России при утверждении решений в ЕС, он решил провести в Венгрии так называемые "национальные консультации" о вреде санкций.

В декабре главный советник венгерского премьера Балаш Орбан заявил, что ЕС должен был бы провести оценку влияния европейских санкций против России на страны ЕС, прежде чем согласовывать какие-то новые.

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