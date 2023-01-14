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У Молдові на березі Дністра помітили лева - "подарунок" з Одеси

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Субота, 14 січня 2023, 13:29

У Молдові на південному-заході країни виявили молодого лева, який гуляв з господарем у лісі - з’ясувалось, що лева з Одеського зоопарку чоловікові подарували за допомогу українським біженцям.

Про це пише видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Лева помітили місцеві рибалки у Штефанводському районі, він гуляв у лісі на березі Дністра з господарем. Відео з молодим хижаком опублікував портал stiri.md. 

Пізніше стало відомо, що хижакові шість місяців. Голова Інспекторату охорони довкілля Іон Булмага 14 січня повідомив, що лева доправлять у зоопарк Кишинева.

"Учора інспектори відділу охорони навколишнього середовища виїхали на місце події, щоб розслідувати дії людини, якій належить тварина. На чоловіка склали протокол про порушення, тварину відправлять до зоопарку Кишинева в понеділок", - написав Булмага на своїй сторінці у Facebook.

За словами Булмаги, громадянин Молдови отримав лева в подарунок від Одеського зоопарку на знак подяки за підтримку, надану українським біженцям.

Нагадаємо, у вересні на українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

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Молдова інциденти

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