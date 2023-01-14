В Молдове на берегу Днестра заметили льва - "подарок" из Одессы

В Молдове на юго-западе страны обнаружили молодого льва, который гулял с хозяином в лесу - выяснилось, что льва из Одесского зоопарка мужчине подарили за помощь украинским беженцам.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Льва заметили местные рыбаки в Штефанводском районе, он гулял в лесу на берегу Днестра с хозяином. Видео с молодым хищником опубликовал портал stiri.md.

Позже стало известно, что хищнику шесть месяцев. Глава Инспектората охраны окружающей среды Ион Булмага 14 января сообщил, что льва доставят в зоопарк Кишинева.

"Вчера инспекторы отдела охраны окружающей среды выехали на место происшествия, чтобы расследовать действия человека, которому принадлежит животное. На мужчину составили протокол о нарушении, животное отправят в зоопарк Кишинева в понедельник", - написал Булмага на своей странице в Facebook.

По словам Булмаги, гражданин Молдовы получил льва в подарок от Одесского зоопарка в знак благодарности за поддержку, оказанную украинским беженцам.

Напомним, в сентябре на украинско-словацкой границе фотоловушки зафиксировали тигра, который сбежал из хозяйства в селе Стричава на Закарпатье.







