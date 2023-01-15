В уряді Грузії пояснили відмову надати Україні "Буки" небажанням бути втягнутими у війну

Віцепрем’єрка Грузії Тея Цулукіані заявила, що спроби втягнути Грузію, її державу і її народ у військовий конфлікт у різних формах тривають, і це викликає жаль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал 1TV.ge.

"Відповідь єдина - уряд Грузії не дозволить, щоб держава Грузія була втягнута у військове протистояння. Тому, звичайно, допомоги військового типу одній зі сторін військового конфлікту ми не знайдемо, тим більше, що, наскільки мені відомо, мова йде про передачу такої зброї, яку ми придбали, але це лише деталь. Мабуть, головне - це головна генеральна лінія і позиція уряду, країни, яка називається Грузія, що ми не хочемо бути у війні" - сказала Цулукіані.

За її словами, Грузія пройшла через багато воєн.

"Ми дуже добре пам'ятаємо, яка це біда віда. Тому ми просто не можемо цього допустити, це наша відповідальність за майбутнє нашої країни. Тому, як ми пройшли по цьому лезу ножа до цього часу, я сподіваюся, що ми зможемо успішно пройти і в майбутньому", - сказала віцепрем’єрка.

"Я сподіваюся, що війна в Україні закінчиться найближчим часом і вона закінчиться перемогою української держави і народу", - додала вона.

Нагадаємо, Андрій Касьянов у статті на сайті ЄвроПравди розповів, що Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року. Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Але, за словами Касьянова, уряд Грузії відмовився надавати допомогу.

Він запевнив, що попри відмову Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" також заявляли, що зенітно-ракетні комплекси не були передані безплатно.

Читайте повний текст Касьянова: Як Грузія допомагає Україні і де залишаються проблеми