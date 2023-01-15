В правительстве Грузии объяснили отказ предоставить Украине "Буки" нежеланием быть втянутыми в войну

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что попытки втянуть Грузию, ее государство и ее народ в военный конфликт в различных формах продолжаются, и это вызывает сожаление.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал 1TV.ge.

"Ответ единственный - правительство Грузии не позволит, чтобы государство Грузия была втянута в военное противостояние. Поэтому, конечно, помощи военного типа одной из сторон военного конфликта мы не найдем, тем более, что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это лишь деталь. Пожалуй, главное - это главная генеральная линия и позиция правительства, страны, которая называется Грузия, что мы не хотим быть в войне", - сказала Цулукиани.

По ее словам, Грузия прошла через много войн.

"Мы очень хорошо помним, какая это беда. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны. Поэтому, как мы прошли по этому лезвию ножа до сих пор, я надеюсь, что мы сможем успешно пройти и в будущем", - сказала вице-премьер.

"Я надеюсь, что война в Украине закончится в ближайшее время и она закончится победой украинского государства и народа", - добавила она.

Напомним, Андрей Касьянов в статье на сайте ЕвроПравды рассказал, что Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Но, по словам Касьянова, правительство Грузии отказалось оказывать помощь.

Он заверил, что несмотря на отказ Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" также заявляли, что зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно.

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