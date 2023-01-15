Вибори у Чехії: експрем’єр Бабіш порівняв свого суперника з Путіним

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підготував ґрунт для запеклої боротьби у другому турі президентських виборів, в якій домінують суперечки про комуністичне минуле країни, порівнявши свого суперника Петра Павела з Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

Незважаючи на невеликий відрив від суперника, результат поставив мільярдера Бабіша перед важкою боротьбою за додаткові голоси виборців, необхідні для перемоги у другому турі, особливо після того, як Дануше Нерудова, яка посіла третю позицію, та двоє інших кандидатів, що програли, Павел Фішер та Марек Хільшер, одразу ж підтримали Павела після поразки.

Бабіш під час пресконференції після виборів піддав Павела гострій критиці, зосередившись на минулому членстві свого суперника в Комуністичній партії і його участі в курсах підготовки військової розвідки перед оксамитовою революцією 1989 року, яка ознаменувала кінець комунізму в колишній Чехословаччині.

Змальовуючи Павела як "висуванця уряду" і колишнього офіцера комуністичної розвідки, Бабіш сказав журналістам: "Ви знаєте, хто ще є розвідником на чолі держави? Президент Росії Владімір Путін. Путін був висаджений і розгорнутий як агент КДБ у 1980-х роках в Берліні. Це те, до чого готували пана Павела, щоб він був закинутий в тил ворога, щоб змусити людей там співпрацювати".

Бабіш, який є власником двох щоденних газет і найбільшої в країні комерційної радіостанції, також стверджував, що планувалося оприлюднити "компрометуючі" матеріали, включаючи сфальсифіковані фотографії і звинувачення, що пов'язують його з КДБ.

Його заява була зустрінута широким висміюванням, а критики підкреслили минулі зв'язки Бабіша з таємною поліцією комуністичної епохи, StB, для якої він діяв як інформатор, згідно з документами, визнаними автентичними конституційним судом у його рідній Словаччині.

Нагадаємо, у Чехії за підсумками першого туру виборів президента ексгенерал НАТО Петр Павел несподівано обійшов колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша, ім'я наступного президента країни визначить другий тур.

Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу.

Після цього із 2018 року Павел перебував у відставці, розпочавши підготову до політичної діяльності.

Важливо, що він повністю підтримує допомогу Україні - у випадку його перемоги президент та уряд будуть однодумцями.

Детальніше про важливість виборів у Чехії читайте у статті Реванш у Чехії: чому вибори наступника Земана несуть загрозу для України.