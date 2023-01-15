Выборы в Чехии: экс-премьер Бабиш сравнил своего соперника с Путиным

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подготовил почву для ожесточенной борьбы во втором туре президентских выборов, в которой доминируют споры о коммунистическом прошлом страны, сравнив своего соперника Петра Павела с Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

Несмотря на небольшой отрыв от соперника, результат поставил миллиардера Бабиша перед тяжелой борьбой за дополнительные голоса избирателей, необходимые для победы во втором туре, особенно после того, как Дануше Нерудова, которая заняла третью позицию, и двое других проигравших кандидатов, Павел Фишер и Марек Хильшер, сразу же поддержали Павела после поражения.

Бабиш во время пресс-конференции после выборов подверг Павела острой критике, сосредоточившись на прошлом членстве своего соперника в Коммунистической партии и его участии в курсах подготовки военной разведки перед бархатной революцией 1989 года, которая ознаменовала конец коммунизма в бывшей Чехословакии.

Обрисовывая Павела как "выдвиженца правительства" и бывшего офицера коммунистической разведки, Бабиш сказал журналистам: "Вы знаете, кто еще является разведчиком во главе государства? Президент России Владимир Путин. Путин был высажен и развернут как агент КГБ в 1980-х годах в Берлине. Это то, к чему готовили господина Павела, чтобы он был заброшен в тыл врага, чтобы заставить людей там сотрудничать".

Бабиш, который является владельцем двух ежедневных газет и крупнейшей в стране коммерческой радиостанции, также утверждал, что планировалось обнародовать "компрометирующие" материалы, включая сфальсифицированные фотографии и обвинения, связывающие его с КГБ.

Его заявление было встречено широким высмеиванием, а критики подчеркнули прошлые связи Бабиша с тайной полицией коммунистической эпохи, StB, для которой он действовал как информатор, согласно документам, признанным аутентичными конституционным судом в его родной Словакии.

Напомним, в Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, имя следующего президента страны определит второй тур.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса.

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, начав подготовку к политической деятельности.

Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине - в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.

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