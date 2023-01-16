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Після удару по Дніпру у США думають, як допомогти Україні протидіяти балістичним ракетам

Понеділок, 16 січня 2023, 20:35

Сполучені Штати обговорюють можливість посилення протиповітряної оборони Україні засобами, які дозволяли б протидіяти балістичним ракетам – на кшталт тієї, якою був завданий удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок.

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"Від самого початку наша військова допомога в контексті протиповітряної оборони була зосереджена на оцінках потреб України в той час", – нагадав посадовець Пентагону.

Він зокрема відзначив, що наразі американська сторона зосереджена на забезпеченні українських сил ППО снарядами до систем Hawk і "Бук", а також згадав про передання США й Німеччиною систем Patriot, які "особливо допоможуть у захисті від балістичних ракет".

"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", – додав Каль.

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Представник Пентагону нагадав, що вже 20 січня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Пріоритетом номер один залишається протиповітряна оборона. На другому місці – гарантування того, що Україна має достатньо бронетехніки, аби продовжувати втримувати ініціативу на полі бою. Але ППО – номер один", – наголосив він.

Нагадаємо, в суботу під час масованого російського обстрілу України ракета влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі. За останніми офіційними даними, в результаті загинули не менш як 40 людей, пошуки тих, хто вижив, продовжуються.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що в багатоповерхівку в Дніпрі влучила балістична ракета Х-22. Знищити такі ракету можуть сучасні західні системи, такі як Patriot чи SAMP-T, проте наявними в Україні засобами це зробити неможливо.

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