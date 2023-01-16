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После удара по Днепру в США думают, как помочь Украине противодействовать баллистическим ракетам

Понедельник, 16 января 2023, 20:35

Соединенные Штаты обсуждают возможность усиления противовоздушной обороны Украины средствами, которые позволяли бы противодействовать баллистическим ракетам - вроде той, которой был нанесен удар по многоэтажке в Днепре 14 января.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник.

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"С самого начала наша военная помощь в контексте противовоздушной обороны была сосредоточена на оценках потребностей Украины в то время", - напомнил чиновник Пентагона.

Он в частности отметил, что сейчас американская сторона сосредоточена на обеспечении украинских сил ПВО снарядами к системам Hawk и "Бук", а также упомянул о передаче США и Германией систем Patriot, которые "особенно помогут в защите от баллистических ракет".

"(Мы также обсуждаем) способ, которым россияне превращают ракеты ПВО в баллистические ракеты. Мы продолжим за этим следить", - добавил Каль.

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Представитель Пентагона напомнил, что уже 20 января состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Приоритетом номер один остается противовоздушная оборона. На втором месте - обеспечение того, что Украина имеет достаточно бронетехники, чтобы продолжать удерживать инициативу на поле боя. Но ПВО - номер один", - подчеркнул он.

Напомним, в субботу во время массированного российского обстрела Украины ракета попала в многоэтажный дом в Днепре. По последним официальным данным, в результате погибли не менее 40 человек, поиски выживших продолжаются.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в многоэтажку в Днепре попала баллистическая ракета Х-22. Уничтожить такие ракету могут современные западные системы, такие как Patriot или SAMP-T, однако имеющимися в Украине средствами это сделать невозможно.

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