Британія відреагувала на трагедію в Броварах, пропонує підтримку

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі після катастрофи гелікоптера у Броварах заявив про готовність підтримати Україну всіма можливими способами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Трагічна новина про катастрофу гелікоптера в Україні сьогодні вранці, яка забрала життя міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, членів його команди та цивільних осіб.

Денис був справжнім другом Великої Британії. Ми готові підтримати Україну усіма можливими способами", - написав Клеверлі у Twitter.

Tragic news of the helicopter crash in Ukraine this morning, which took the lives of Ukraine’s Interior Minister Denys Monastyrskyy, members of his team and civilians.



Denys was a true friend of the UK. We are ready to support Ukraine in whatever way we can.