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Британія відреагувала на трагедію в Броварах, пропонує підтримку

Середа, 18 січня 2023, 12:26

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі після катастрофи гелікоптера у Броварах заявив про готовність підтримати Україну всіма можливими способами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Трагічна новина про катастрофу гелікоптера в Україні сьогодні вранці, яка забрала життя міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, членів його команди та цивільних осіб.

 Денис був справжнім другом Великої Британії. Ми готові підтримати Україну усіма можливими способами", - написав Клеверлі у Twitter.

Нагадаємо, вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка розбився гвинтокрил ДСНС. Згодом стало відомо, що у ньому загинуло вище керівництво МВС України. Спершу повідомлялося про 18 жертв, згодом уточнили, що загиблих - 16, серед них троє дітей.  

У зв’язку з катастрофою співчуття Україні висловили низка західних послів, представників урядів, керівництво ЄС.

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Велика Британія

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